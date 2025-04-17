اختلفوا على أماكن الصيد، صياد يطلق النار على زميله في سوهاج

تمكنت مباحث مركز شرطة جرجا بسوهاج من إلقاء القبض على صياد تعدى على زميله برش خرطوش بالظهر بسبب خلاف علي أماكن صيد الأسماك بنهر النيل فى جرجا بسوهاج وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

أصابة صياد برش خرطوش على يد زميله بسبب صيد الأسماك بسوهاج

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوصول “طارق م ع”، 37 عام - صياد – إلى مستشفى جرجا العام مصابًا "رش خرطوش بالظهر" وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم دائرة المركز بمركز جرجا.



أفاد والد المصاب 60 عاما - عامل، مقيم بذات الناحية باتهام “عبد الرسول م ا ع”، 61 عاما - صياد بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلاف علي أماكن صيد الأسماك بنهر النيل



تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته بارتكاب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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