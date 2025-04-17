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انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بولاية يوتا الأمريكية وتوجيه عاجل للسكان (صور)

انفجار في موقع لاختبار
انفجار في موقع لاختبار الصواريخ بولاية يوتا الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بحدوث انفجار في موقع لاختبار الصواريخ تابع لشركة "نورثروب جرومان" الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية في ولاية يوتا ما أدى لتدمير أحد مباني المنشأة.


ووفق بيان صادر عن مكتب عمدة مقاطعة بوكس إلدر في ولاية يوتا، استجابت فرق الإنقاذ لحالة طوارئ بعد تلقيها بلاغات عن انفجار قوي وقع في موقع اختبار الصواريخ التابع لشركة "نورثروب جرومان"، وذلك حوالي الساعة 7:38 صباحًا.

وأعقب الانفجار عمود من الدخان الأسود الذي تصاعد في السماء فوق المراعي المحيطة بالموقع.

وعند وصول فرق الاستجابة، تم التأكد من أن أحد المباني في المنشأة قد دُمر بالكامل. ولحسن الحظ، لم يتم العثور على أي إصابات أو وفيات خلال عملية التمشيط الأولية للموقع.

ورغم وقوع الانفجار، سارعت السلطات إلى طمأنة المواطنين بعدم وجود أي تهديد أوسع للمجتمع المحيط.

وحثَّ مسؤولو إنفاذ القانون والإطفاء السكان على الابتعاد عن المنطقة المتضررة بينما تستمر التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار وملابساته. ولا يزال حجم الأضرار وسبب الانفجار مجهولين حتى الآن.

ولم تصدر الشركة بيانًا رسميًّا حتى الآن.

وتحظى "نورثروب جرومان"، وهي شركة رائدة في مجال الطيران والدفاع، بوجود كبير في الولاية حيث تشارك في تصنيع واختبار محركات الصواريخ الصلبة.

ويُعد موقع الاختبار في يوتا من المنشآت القليلة في الولايات المتحدة المجهزة لاختبار محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب على نطاق واسع.

وقد لعبت الشركة دورًا حيويًّا في جهود الدفاع الوطني واستكشاف الفضاء، ومن المرجح أن يدفع حادث يوم الأربعاء إلى مراجعة شاملة لإجراءات السلامة في جميع عملياتها.

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