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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية: 

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي × فاركو - 4 عصرا | أون سبورت 1

طلائع الجيش × إنبي - 4 عصرا | أون سبورت 2

غزل المحلة × المصري - 7 مساء | أون سبورت 1

زد × سيراميكا كليوباترا - 7 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو × جلاسكو رينجرز - 9 مساء | بي إن سبورت 3

مانشستر يونايتد × ليون - 9 مساء | بي إن سبورت 1

فرانفكورت × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورت 2

لاتسيو × جليمت - 9 مساء | بي إن سبورت 4

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

ياجييلونيا بياويستوك × ريال بيتيس - 6:45 مساء 

فيورنتينا × إن كيه تسيليي - 6:45 مساء

رابيد فيينا × يور جاردن - 9 مساء

تشيلسي × ليجيا وارسو - 9 مساء | بي إن سبورت 5

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق × الرياض - 5:40 مساء | SSC SPORT

الهلال × الخليج - 5:50 مساء | SSC SPORT

الشباب × الأخدود - 5:50 مساء | SSC SPORT

الفتح × الاتحاد - 8 مساء | SSC SPORT

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كأس عاصمة مصر الأهلي غزل المحلة المصري مانشستر يونايتد

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