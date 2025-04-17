مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي والدوري السعودي.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي × فاركو - 4 عصرا | أون سبورت 1

طلائع الجيش × إنبي - 4 عصرا | أون سبورت 2

غزل المحلة × المصري - 7 مساء | أون سبورت 1

زد × سيراميكا كليوباترا - 7 مساء | أون سبورت 2

مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أتلتيك بلباو × جلاسكو رينجرز - 9 مساء | بي إن سبورت 3

مانشستر يونايتد × ليون - 9 مساء | بي إن سبورت 1

فرانفكورت × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورت 2

لاتسيو × جليمت - 9 مساء | بي إن سبورت 4

مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

ياجييلونيا بياويستوك × ريال بيتيس - 6:45 مساء

فيورنتينا × إن كيه تسيليي - 6:45 مساء

رابيد فيينا × يور جاردن - 9 مساء

تشيلسي × ليجيا وارسو - 9 مساء | بي إن سبورت 5

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الاتفاق × الرياض - 5:40 مساء | SSC SPORT

الهلال × الخليج - 5:50 مساء | SSC SPORT

الشباب × الأخدود - 5:50 مساء | SSC SPORT

الفتح × الاتحاد - 8 مساء | SSC SPORT

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