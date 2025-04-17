مواعيد مباريات اليوم الخميس 17 - 4 - 2025 والقنوات الناقلة
مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية، في مختلف المسابقات والبطولات، أبرزها كأس عاصمة مصر والدوري الأوروبي والدوري السعودي.
وتقام اليوم المباريات التالية:
مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر
الأهلي × فاركو - 4 عصرا | أون سبورت 1
طلائع الجيش × إنبي - 4 عصرا | أون سبورت 2
غزل المحلة × المصري - 7 مساء | أون سبورت 1
زد × سيراميكا كليوباترا - 7 مساء | أون سبورت 2
مباريات اليوم في الدوري الأوروبي
أتلتيك بلباو × جلاسكو رينجرز - 9 مساء | بي إن سبورت 3
مانشستر يونايتد × ليون - 9 مساء | بي إن سبورت 1
فرانفكورت × توتنهام - 9 مساء | بي إن سبورت 2
لاتسيو × جليمت - 9 مساء | بي إن سبورت 4
مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي
ياجييلونيا بياويستوك × ريال بيتيس - 6:45 مساء
فيورنتينا × إن كيه تسيليي - 6:45 مساء
رابيد فيينا × يور جاردن - 9 مساء
تشيلسي × ليجيا وارسو - 9 مساء | بي إن سبورت 5
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الاتفاق × الرياض - 5:40 مساء | SSC SPORT
الهلال × الخليج - 5:50 مساء | SSC SPORT
الشباب × الأخدود - 5:50 مساء | SSC SPORT
الفتح × الاتحاد - 8 مساء | SSC SPORT
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