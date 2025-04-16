حكام مباريات غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر

كأس عاصمة مصر، أعلن مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، حكام مباريات الخميس 17 أبريل، في الجولة الأخيرة من كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024/2025.

وجاء حكام المباريات كالتالي

الأهلي وفاركو

زد وسيراميكا كليوباترا

طلائع الجيش وإنبي

غزل المحلة والمصري

وتقام يوم الخميس 4 مباريات هامة ضمن بطولة كأس عاصمة مصر موعدها كالتالي:

الأهلي × فاركو - 4 عصرا |إستاد السلام

طلائع الجيش × إنبي - 4 عصرا | إستاد جهاز الرياضة

زد × سيراميكا كليوباترا - 7 مساء | إستاد المقاولون

غزل المحلة × المصري - 7 مساء | إستاد السويس الجديد

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