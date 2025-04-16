محافظ قنا في جولة ميدانية مفاجئة بشوارع المدينة لمتابعة الانضباط والخدمات العامة

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، جولة ميدانية مفاجئة سيرًا على الأقدام، بدأت من ميدان الساعة وصولًا إلى ميدان الدولفين، مرورًا بشارع 23 يوليو، أحد الشوارع الحيوية بمدينة قنا.

رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

المحال التجارية بالتراخيص الممنوحة

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددًا من الملفات الحيوية، شملت متابعة حالة النظافة العامة، وصيانة أعمدة الإنارة، والوقوف على مدى التزام المحال التجارية بالتراخيص الممنوحة لها، كما تابع التعديات على الأرصفة الناتجة عن الإشغالات غير المرخصة، حيث وجّه بتحرير محاضر فورية للمحال المخالفة، لا سيما تلك التي تستحوذ على الأرصفة بشكل كامل، مما يعيق حركة المواطنين ويشوه المظهر العام.

وأكد المحافظ أن بعض الإشغالات البسيطة التي لا تتجاوز 30 إلى 40 سنتيمترًا يمكن تقنينها وفقًا للضوابط وسداد الرسوم المقررة، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لأي استيلاء كامل على الأرصفة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صريحًا لحق المواطن في استخدام الطريق العام.

كما وجَّه المحافظ بضرورة التزام سائقي سيارات الأجرة والمركبات العامة بالقواعد المرورية، وعدم تعطيل حركة السير، مطالبًا الجهات المختصة بتكثيف المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

وفي لفتة إنسانية خلال جولته، قام الدكتور خالد عبد الحليم بزيارة مفاجئة لمدرسة الشهيد أحمد جمال نصاري الإعدادية للبنين بشارع المدارس، حيث شاهد عددًا من الطلاب أثناء ممارستهم لرياضة كرة القدم، فحرص على تشجيعهم على الاستمرار في النشاط الرياضي، مثنيًا على دور معلمي التربية الرياضية بالمدرسة في تفعيل الأنشطة خلال الفترة المسائية.

واختتم محافظ قنا جولته بدعوة المواطنين وأصحاب المحال التجارية إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بالقوانين والتراخيص المقررة، بما يحقق الصالح العام ويسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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