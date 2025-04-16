وفاة الضحية الثالثة بحادث انقلاب سيارة في قنا

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة، منذ قليل، على فراش مستشفى قنا، وهي الضحية الثالثة من مصابي حادث انقلاب سيارة أمام المزرعة اليابانية، في مركز الوقف، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز الوقف.

وأسفر الحادث عن مصرع ثنية حماد محمد، وصباح محمد أبو زيد، والضحية الثالثة دولت حماد محمد، من أرمنت محافظة الأقصر، كما أصيب: عبد الحكيم عبد الراضي، 35 عامًا، وثنية ثابت همام، 52 سنة، الأقصر، سهير حسن محمد، 40 عامًا، الأقصر.

وتم إيداع الجثث داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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