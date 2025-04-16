الخميس 17 أبريل 2025
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محافظات

محافظ قنا يفاجئ مستشفى قنا العام ويتفقد قسم الاستقبال والطوارئ

قنا، فيتو
قنا، فيتو

فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مساء اليوم، مستشفى قنا العام، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدَّمة للمواطنين، ومتابعة سير العمل داخل الأقسام المختلفة، وذلك برفقة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ.

وكان في استقباله الدكتور محمد الديب، مدير المستشفى، حيث استهل المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وحرص خلال جولته على الاستماع إلى شكاوى وملاحظات المواطنين، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية.

وخلال تفقده لقسم الاستقبال والطوارئ، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بمدير المستشفى الجامعي، للتنسيق بشأن استقبال حالة حرجة ناتجة عن حادث، في إطار حرصه على سرعة التعامل مع الحالات الطارئة وضمان تقديم الرعاية الطبية العاجلة.

كما أشاد المحافظ بمستوى الخدمات المقدَّمة في قسم الطوارئ، موجهًا الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى على جهودهم.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة تضم ممثلين عن مديرية الصحة وهيئة الأبنية التعليمية، مع عقد اجتماع صباح غدٍ بديوان عام المحافظة، لبحث موقف مشروع إنشاء مجمع الطوارئ بمستشفي قنا العام، وذلك بعد أن تبيَّن توقف الأعمال به لفترة طويلة، مشددًا على ضرورة تذليل العقبات التي تعوق استكمال المشروع لأهميته في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

وأكد المحافظ أهمية تقديم خدمة طبية لائقة تليق بأهالي محافظة قنا، مشددًا على رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، وتحسين بيئة العمل للأطباء وهيئة التمريض، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة.

كما شدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، مؤكدًا أن صحة المواطنين تأتي على رأس أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لافتًا إلى استمرار الزيارات المفاجئة لمختلف المنشآت الخدمية لمتابعة الأداء ميدانيًّا.

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