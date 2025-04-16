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رياضة

تأهل الأمريكية ويفر لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

اوليفا
اوليفا

تأهلت الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًا، إلى الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA – الجونة 2025 بعد فوزها على تين جيليس، المصنفة السادسة عالميًا، بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 11-3، 11-1، 11-1. بهذا الفوز، تُظهر أوليفيا ويفر جاهزيتها لمواصلة المشوار نحو اللقب.

فيما حققت أمينة عرفي مفاجأة كبيرة بالفوز على منافستها نور الشربيني، المصنفة الثانية عالميًا، في الدور ربع النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية.

وتأهلت أمينة عرفي، صاحبة الـ17 عامًا للدور نصف النهائي من البطولة في مشاركتها الأولى على الإطلاق.

وفازت أمينة عرفي على نور الشربيني في مباراة ماراثونية بنتيجة 3-2، وبواقع أشواط (11-8، 10_12، 11-7، 11-13 و11_9)، خلال 101 دقيقة من اللعب.

وتأهل علي فرج لاعب وادي دجلة بعد فوزه على يوسف سليمان بنتيجة 3-0 في ربع نهائي بطولة الجونة للإسكواش. 

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-4، 11-2، 11-5 ليتأهل علي فرج إلى دور نصف النهائي من البطولة.

فيما فازت نوران جوهر، المصنفة الأولى عالميًا، على جورجينا كينيدي، المصنفة السابعة عالميًا، بنتيجة 3-0 في أولى مباريات ربع النهائي، من بطولة الجونة الدولية البلاتينية للإسكواش PSA 2025. 

وحسمت نوران جوهر لاعبة نادي بالم هيلز المباراة لصالحها، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي:

- الشوط الأول: 11-5

- الشوط الثاني:11-3

- الشوط الثالث: 11-4

نتائج مباريات الدور الأول من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2025 للسيدات:
فازت اللاعبة المصرية أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالميًّا من مصر على اللاعبة الإنجليزية لوسي تورميل المصنفة السادسة والعشرون عالميًّا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6 / 7-11 / 11-7 / 11-4.


وفازت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًّا على اللاعبة اليابانية ساتومي واتانابي المصنفة التاسعة عالميًا، بنتيجة 3-1. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11 / 11-7 / 8-11 / 5-11.
كما فازت اللاعبة تين جيليس المصنفة السادسة عالميًّا من ألمانيا على اللاعبة جويل كينج المصنفة التاسعة والأربعين عالميًا من نيوزيلندا، بنتيجة 3-2.  وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 3-11 / 11-5 / 9-11 /12-10 / 8-11.


وأخيرًا، فازت اللاعبة الأمريكية أوليفيا ويفر، المصنفة الرابعة عالميًّا على اللاعبة الماليزية ريتشل أرنولد، المصنفة العشرين عالميًا، بنتيجة 3-0.  وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-7 /11-4 / 11-4.

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