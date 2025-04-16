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محافظات

محافظ قنا يستقل "تاكسي" لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

محافظ قنا،فيتو
محافظ قنا،فيتو

أجرى الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية، حيث استقل إحدى سيارات الأجرة "تاكسي" دون الإفصاح عن هويته، وذلك للوقوف على مدى التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة التي أقرتها المحافظة مؤخرًا عقب تعديل أسعار الوقود.

 

التزام السائقين بتشغيل العداد

وخلال الجولة، تابع المحافظ عن كثب أسلوب تعامل السائقين مع الركاب، ومدى التزامهم بتشغيل العداد والتقيد بالتسعيرة الرسمية، فضلًا عن وعي المواطنين بحقوقهم في ظل الإجراءات المستحدثة.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة المفاجئة تأتي في إطار خطة شاملة لمتابعة الأداء على أرض الواقع، دون أية ترتيبات مسبقة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تجاوز أو استغلال يمس حقوق المواطنين.

كما وجه محافظ قنا، إدارة المرور والأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات الميدانية على مواقف السيارات ومناطق التجمعات، لضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتوفير وسيلة نقل آمنة وعادلة لجميع أبناء المحافظة.

غرفة العمليات بمحافظة قنا

وأشار إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين وملاحظاتهم بشأن أي مخالفات، داعيًا الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أية تجاوزات، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق المواطن القنائي.

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