وقف أعمال مخالفة داخل كافيه للفنان مصطفى قمر بالإسكندرية

أوقف حي وسط الإسكندرية بقيادة الدكتور مصطفى العرابي، أعمال تشطيبات خارجية دون ترخيص خاصة بالكافيه الجديد للمطرب مصطفى قمر بالإسكندرية والذي يستعد لافتتاحه.

تم رصد المخالفات أثناء المرور الميداني، وذلك بمشاركة النقيب يحيي الأفندي رئيس وحدة مرافق وسط ومدير إدارة إشغال الطريق.

وأوقف رئيس الحي الأعمال في الحال، وتم التحفظ على السقالات المعدنية والحوامل الحديدية المستخدمة، وإيداعها بديوان عام الحي، كما تمت إحالة المخالفة للإدارة الهندسية ،وإدارة اشغال الطريق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ المتابعة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتصدي للأعمال المخالفة منذ المهد وتحقيق الانضباط.

وقام وكيل الفنان مصطفي قمر في وقت لاحق بدفع الغرامة المقررة والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، كما جرى تقديم إجراءات تراخيص للكافيه والذي يشغل 3 محلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.