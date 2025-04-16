الأربعاء 16 أبريل 2025
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وقف أعمال مخالفة داخل كافيه للفنان مصطفى قمر بالإسكندرية

غلق كافيه مصطفى قمر
غلق كافيه مصطفى قمر بالإسكندرية، فيتو

أوقف حي وسط الإسكندرية بقيادة الدكتور مصطفى العرابي، أعمال تشطيبات خارجية دون ترخيص خاصة بالكافيه الجديد للمطرب مصطفى قمر بالإسكندرية والذي يستعد لافتتاحه.

 تم رصد المخالفات أثناء المرور الميداني، وذلك بمشاركة النقيب يحيي الأفندي رئيس وحدة مرافق وسط ومدير إدارة إشغال الطريق.

وأوقف رئيس الحي الأعمال في الحال، وتم التحفظ على السقالات المعدنية والحوامل الحديدية المستخدمة، وإيداعها بديوان عام الحي، كما تمت إحالة المخالفة للإدارة الهندسية ،وإدارة اشغال الطريق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ المتابعة.

يأتي ذلك في إطار تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالتصدي للأعمال المخالفة منذ المهد وتحقيق الانضباط.
 وقام وكيل الفنان مصطفي قمر في وقت لاحق بدفع الغرامة المقررة والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، كما جرى تقديم إجراءات تراخيص للكافيه والذي يشغل 3 محلات.

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