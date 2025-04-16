وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نجع حمادي العام ويوجه بخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوى

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة تفقدية داخل مستشفي نجع حمادي للوقوف على سير العمل داخل أقسام المستشفي ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى داخلها.

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوقيع الكشف الطبي علي المترددين وتحويلهم إلى أقسام المستشفى المختلفة وفقًا للحالة الصحية.

كما راجع وكيل الوزارة تردد الاستقبال والتسجيل الدقيق لحالات الدخول وتدوين الحالة المرضية لكل مريض.

مكافآت وجزاءات في جولات ميدانية بقنا

ووجه بخصم حافز الإشراف لمشرفي تمريض الاستقبال لعدم اتباعهم السياسات المقررة داخل الإستقبال.

كما وجه بخصم حافز الإشراف لفريق مكافحة العدوى بالمستشفي لعدم إتباعهم السياسات الصحيحة لمكافحة العدوى بالمستشفى.

وإستكمل وكيل الوزارة، بتفقد قسم العناية القلبية بالمستشفي، حيث اطمأن علي المرضي بالقسم والحالة الصحية لكل مريض وبروتوكول العلاج المقرر لكل مريض.

وقد استمع من المرضي عن رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم وتوافر الرعاية الطبية الكاملة لهم وعدم شرائهم أي أدوية من خارج المستشفى.

وقد استمرت الجولة الموسعة، بتفقد بنك الدم ومراجعة تشغيل أجهزة فصل الدم والبلازما وتوافر رصيد من فصائل الدم المختلفة وحفظها بطريقة صحيحة ومعدلات الاستهلاك من فصائل الدم.

تشغيل أجهزة التحاليل وتدوين كافة التحاليل

كذلك تابع سير العمل داخل المعمل وتشغيل أجهزة التحاليل وتدوين كافة التحاليل المقررة للمرضي وكفاءة الأجهزة داخل المعمل.

كما تابع وكيل الوزارة قسم الأشعة ومدى توافر أفلام الأشعة والتزام فريق الأشعة بسُبُل الحماية المختلفة لهم.

كما تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات وراجع تشغيل كافة الحضانات بالقسم ومدى توفير الرعاية الصحية للأطفال بالقسم، ومدى معرفة الفريق بالقسم للحالات المرضية والعلاج المنصرف للأطفال بالحضانات.

وخلال الجولة التي رافقه فيها الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، وفريق الإشراف والمتابعة بالمديرية، وصحبة الدكتور أحمد المحلاوي مدير إدارة نجع حمادي الصحية والدكتور حيدر عبدالحميد مدير مستشفي نجع حمادي العام.

تقديم الوجبات الغذائية للمرضى

تفقد وكيل الوزارة قسم الكلي الصناعي بالمستشفى، حيث اطمأن على المرضي بالقسم وتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي وتردد المرضي علي مواعيد الجلسات المقررة لهم وتواجد الطبيب والتمريض بالقسم.

كذلك تابع وكيل الوزارة سير العمل بقسم الرمد بالمستشفى ومتابعة الحالات التي يجري تنفيذ عمليات الرمد لها ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار، حيث أشاد، بجهود الفريق بالقسم في دعمهم لتنفيذ العمليات الجراحية بالقسم.

كما تفقد وكيل الوزارة مطبخ المستشفى ومدى التزامهم بتقديم الوجبات الغذائية للمرضى بالأقسام وتكامل السعرات الحرارية بتلك الوجبات ومستوى النظافة والتطهير داخله، موجهًا بخصم ٢٠% من شركة النظافة والأمن لعدم التزامهم بتقديم خدماتهم المقررة بالعقد بصورة كاملة حسب ما هو محدد.

وقد راجع وكيل الوزارة خلال جولته الصيدلية المركزية بالمستشفى ومدى توافر الأدوية داخلها والصرف والتسجيل للأدوية المنصرفة للمرضي.

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