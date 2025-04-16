بالأسماء، إصابة 14 عاملة باختناق في حريق مصنع ملابس بالإسكندرية

أصيبت 14 عاملة باختناق في حريق اندلع، مساء اليوم الأربعاء، داخل أحد مصانع الملابس بالطريق الزراعي بمنطقة أبيس في نطاق حي شرق بمحافظة الإسكندرية.

وحصلت فيتو على أسماء المصابات اللاتي جرى نقلهن إلى مستشفيات جمال حمادة والجمهورية، وهن كالآتي:

بسملة إبراهيم عصفور (22 سنة).

ميادة محمد مرسي (23 سنة).

حنين محمد محمود (23 سنة).

هدير حسام محمود (22 سنة).

هاجر محمد محمود (22 سنة).

مروة محمد مسعود (33 سنة).

إيمان محمد عبد الفتاح (21 سنة).

أمينة أحمد إبراهيم (27 سنة).

أسماء إبراهيم محمد (23 سنة).

أميرة أحمد محمد (41 سنة).

صباح أحمد وجيه (43 سنة).

فيما استقبلت مستشفى الجمهورية 3 حالات اختناق وهن:

نورة خميس عبد الحميد (19 سنة).

هدير عبد الناصر عبد الحليم (29 سنة).

سلمى ممدوح خضري (21 سنة).

وجرى إخطار التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق في مصنع ملابس بيبي كوكا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث بصحبة قيادات حي شرق برئاسة نهي خليفة.

ودفعت الحماية المدنية بـ9 سيارات إطفاء، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الموقع لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة، وجارٍ العمل على السيطرة الكاملة على الحريق.

وتبين أن الحريق داخل المصنع بالدور الثالث صاله رقم 10 والحريق ناتج عن ماس كهربائي وتم إطفاؤه وخلف 23 حالة اختناق، جرى علاج 9 في موقع الحادث ونقل 14 إلى المستشفيات.

وتم نقل المصابات إلى مستشفى جمال حمادة ومستشفى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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