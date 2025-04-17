حكومة فقر الدم!.. «مدبولي» يؤكد إصابة أكثر من 40% من المصريين بالأنيميا ويعتبرهم عبئا على الاقتصاد.. ويتنصل من المسؤولية ولا يطرح حلولا

أثار إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وكذلك نائبه وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار نسبة فقر الدم بين المصريين 40% جدلا واسعا بين المجتمع المصرى خاصة وأن فقر الدم يؤثر على إنتاجية الفرد وقدرته على العمل ويسبب أعراضا تضعف من صحته ويمكن أن تؤدى به إلى الوفاة كما تسبب زيادة معدلات فقر الدم عبء اقتصادى على الدولة وتمنع دوران عجلة التنمية الإقتصادية، واللافت أن هذا التصريح الصادم يأتى بعد أسابيع قليلة من تصريح وزير الصحة والسكان بتحسن جودة الحياة عند المصريين، مستعينًا بتقنية شات جى بى تي!

مؤشرات سلبية

ربط البعض زيادة نسبة فقر الدم نتيجة تراجع معدلات شراء السلع الغذائية وضعف النظام الغذائى الصحى الذى يتبعه المصريون نتيجة غلاء الأسعار فرغم الجهود التى تبذلها الحكومة فى مكافحة الأنيميا أحدثها مشروع تعزيز الخبز البلدى التموينى للوقاية من أنيميا نقص الحديد وكذلك برامج صرف مكملات الحديد فى الوحدات الصحية للسيدات إلا أنها غير كافية بحسب أطباء التغذية للقضاء على الأنيميا وفقر الدم.

أسباب فقر الدم بين المصريين وخطورته وما الذى تسبب فى زيادة نسبة فقر الدم على مدار الأعوام الأخيرة والسلوك الغذائى والقوة الشرائية التى تراجعت بالنسبة للسلع الغذائية ودور الحكومة فى ذلك، كشف عنها أساتذة التغذية، أيضا الارتفاع الكبير فى أسعار المكملات الغذائية فى الصيدليات والتى أصبحت غير إجبارية وتزيد كل فترة، ساهم ذلك فى عزوف المصريين عن شرائها وتراجع مبيعاتها لأنها أصبحت رفاهيات فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للأسر المصرية.

وبحسب دراسة للمركز المصرى لبحوث الرأى العام”بصيرة”، أكدت استهلاك الفرد الواحد سنويًا من اللحوم الحمراء تراجع إلى 9 كيلو جرامات، ما يعادل 750 جراما لكل فرد شهريًا واللحوم مصدر اساسى لدعم الحديد بالجسم أيضا بحسب دراسة لشركة متخصصة فى تصنيع الأغذية فإن متوسط استهلاك الفرد للألبان فى مصر يصل إلى 23 لترا، وهو نصف معدل الاستهلاك العالمى.

سلوك غذائى مسيء

بدورها قالت الدكتورة دعاء جنينة، أستاذ التغذية العلاجية ورئيس رابطة أطباء التغذية العلاجية إن هناك عوامل متعددة لفقر الدم عند المصريين مشيرة إلى أن أكثر فئة عرضة لفقر الدم هى السيدات فى عمر الحمل والرضاعة والأطفال.

وأكدت ضرورة وجود تثقيف غذائى للأكل الذى يحتوى على الحديد وتجنب الأكلات التى تعيق امتصاص الحديد لذا يجب زيادة الوعى بأن المصادر الحيوانية أعلى امتصاصا من المصادر النباتية ويجب عند تناول المصادر النباتية للحديد أخذ فيتامين سى لتحسين امتصاص الحديد بالجسم.

وأشارت إلى أن السلوك الغذائى للمصريين سييء لوجود مفاهيم خاطئة حول نظام الأكل والأكلات التى تحتوى على الحديد، موضحة أنه ليس شرطا تناول كميات كبيرة من اللحوم للحصول على الحديد ولكن طريقة الأكل الصحيحة تفيد مد الجسم بالحديد.

وتابعت حديثها لـ”فيتو “: فقر الدم أو نقص الحديد نتيجة طرق أكل خاطئة بسبب شرب الشاى بعد الأكل الذى يمنع امتصاص الحديد بالإضافة إلى الأسباب الجينية تجعل الإنسان أكثر استعدادا للإصابة بفقر الدم.

واستكملت حديثها: أقل مدة علاج للأنيميا هى 3 شهور ولكن الكثيرين لا يكملون جرعة العلاج ويحصلون لمدة شهر فقط فضلا عن الاعتماد على الأكل السريع غير الصحي والاعتماد على النشويات والحلويات والسكريات لفترة طويلة وتجاهل البروتين الحيواني، مشيرة إلى أنه بجانب العوامل الاقتصادية يجب البعد عن الأكل الذى لا يحسن الامتصاص الحديد، مع إمكانية استبداله بأكلات رخيصة الثمن منها الليمون والبرتقال مع البروتين النباتى لتحسين امتصاص الحديد.

وكشفت عن أهم أعراض فقر الدم منها: التعب السريع والنهجان وعم القدرة على بذل المجهود لافتة الى أن فقر الدم يمكن أن يسبب هبوطا فى عضلة القلب نتيجة ضعف الحديد، كما يؤثر على التركيز والتحصيل الدراسى وخلال الحمل ينتقل للجنين ويسبب ضعف الجنين أو وفاته

ولفتت الى ان المجتمع المصرى يعانى من سوء التغذية، وعدم الحصول على احتياجات الجسم الكافية من المعادن والفيتامينات، مضيفة أن فقر الدم يؤدى إلى نقص فى كرات الدم الحمراء والفيتامينات مثل أنيميا نقص الحديد أو أنيميا نقص الفوليك أسيد أو أنيميا ناتجة عن النزيف تسبب قلة عدد كرات الدم الحمراء.

النسبة قد تكون أكبر

من جانبها قالت الدكتورة جيهان فؤاد المدير السابق فى المعهد القومى للتغذية إن نسبة الإصابة بفقر الدم بين المصريين 43% بين الرجال والسيدات وتصل الى 65% بين السيدات الحوامل والأطفال اقل من 59 شهرا حسب المسح الديموجرافى للأسرة المصرية الذى تم الإعلان عنه فى 2022

وقالت لـ”فيتو” إذا تم إجراء مسح صحى جديد يمكن أن تزيد النسبة بين المصريين مشيرة الى أن المعهد القومى للتغذية كان قد أجرى دراسة بحثية بخريطة طريق لإصلاح وضع الأنيميا فى مصر

وكشفت عن وجود أسباب متعددة للاصابة بفقر الدم منها انتشار الديدان بين الأطفال وحساسية الألبان بجانب الأنيميا الغذائية حيث يجب تناول اللحوم الحمراء باستمرار، لافتة إلى أن احتياجات الأطفال من اللحوم متصاعدة وكذلك الحوامل، مضيفة أن من أسباب فقر الدم انتشار البكتيريا الحلزونية بين الأطفال بنسبة 17%

وأشارت أن حل هذه المشكلة يكون بحل الأسباب وقد وفرت وزارة الصحة إجراء تحليل الأنيميا للأطفال عند عمر 6 شهور وعمر سنة ونصف وكذلك توفر كبسولات الحديد للسيدات ولا تحصل عليها وايضا يوجد مشروع دعم الخبز المدعم بفيتامين الحديد وكذلك يتم دعم التغذية المدرسية بالفيتامينات، ولكن كل ذلك يوفر 30% من الاحتياجات من الحديد فقط ويجب توفر 70% فى المنزل من خلال الأكل الصحى فيجب على الطفل تناول بيضة يوميا وملعقتين لحمة يوميا.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية تعتبر أى مجتمع تنخفض فيه نسبة الأنيميا عن 20% يحتاج الى برامج تدعيمية للحديد ويصبح فى حاجة ملحة وضرورية للحديد.

الغلاء وراء الأنيميا

بدوره قال الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن هناك جزءًا كبيرا من الأدوية تم العزوف عن شرائها منها الفيتامينات والمكملات الغذائية كما شهد عام 2024 انخفاضا فى عدد الوحدات المباعة بالصيدليات نتيجة زيادة أسعارها حيث يمكن أن يصل النوع الواحد الى 200 جنيه وأكثر تكفى لمدة شهر.

ولفت إلى وجود ضعف فى الإقبال على تناول الفيتامينات بجانب غياب ثقافة التحليل والاكتشاف المبكر والوقاية.

محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء قال ان المصريين لم يعودوا حريصين على تناول الأكل الذى يحتوى على حديد وفيتامينات وشهد المجتمع تراجع فى استهلاك اللحوم والألبان

وتابع حديثه لـ”فيتو” أن المواطن المصرى رشد استهلاكه فى معظم السلع الغذائية التى تحتوى على فيتامينات تعالج فقر الدم، لافتا الى أن ترشيد الاستهلاك أصبح إجباريا بسبب غلاء الأكل، مؤكدا أن المواطن الذى عزف عن شراء اللحوم والألبان والفاكهة انعكس ذلك على صحته وصحة أفراد اسرته خاصة الأطفال الذين يحتاجون إلى بناء جسمهم، مشيرا إلى أننا لدينا فقر بروتينى فى مصر وانخفض استهلاك اللحوم الحمراء سواء المستوردة أو البلدية الى 8 كيلو سنويا للمواطن.

وأكد ان هذا العام فى 2025 رغم تلاشى أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية عن عام 2024 إلا أنه مازالت الأسعار مرتفعة، موضحا بمثال أن طن الدقيق انخفض سعره مقارنة بعام 2024 ولكن سعر رغيف العيش مازال مرتفعا وكذلك بالنسبة للبروتين الحيوانى رغم تراجع أسعار الأعلاف ولكن اللحوم مازالت أسعارها مرتفعة، موضحا أن القوة الشرائية شهدت انخفاض حاد باستثناء مواد الغذاء الاساسية منها العيش والأرز.

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