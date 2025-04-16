خبير اقتصادي يكشف حجم الاستثمارات الخليجية بمصر بعد جولة السيسي

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العلاقات المصرية الخليجية حدث لها ارتقاء في الفترة من 2013 إلى 2025 لتشبه التكامل الاقتصادي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

تكتل مجلس التعاون الخليجي كقوة اقتصادية

وأضاف “الحسيني”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، أنه خلال الثلاثين السنة الماضية أصبح مجلس التعاون الخليجي تكتلًا اقتصاديًا يُعد من أقوى التكتلات الاقتصادية التي تحترم من بيوت المال والمستثمرين.

حجم الاستثمارات الخليجية في مصر

وأوضح أن نظرة مجلس التعاون الخليجي لمصر قبل 2013 لم تكن إيجابية ويمكن أن نقول إنها لم تكن واعدة لضخ استثمارات كبيرة، ولكن مع الإصلاح الاقتصادي وتغيير البيئة التشريعية والمالية والتكنولوجية ورقمنة الدولة بدأ مستثمري القطاع الخاص في المشاركة بشكل كبير في الـ12 سنة الماضية في مصر، وآخر تقرير في 2023 كان حجم الاستثمارات الخليجية في مصر 67 مليار دولار، والآن يُقارب 80 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه قبل 2013 كانت حجم الاستثمارات لا تتجاوز من 10 إلى 15 مليار دولار.

الهدف الرئيسي من زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج

ولفت إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر خلال 12 عامًا شهدت تطورًا كبيرًا، حيث تم وضع ودائع واستثمارات مباشرة وغير مباشرة ودخلوا في قطاعات متكاملة مثل التحول الرقمي والعقارية والطاقة المتجددة والصناعة وغيرها.

وأضاف: أن أي زيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لأي دولة خليجية فيها زيادة للتكامل، مشيرًا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في آخر مؤتمر قال إن التعريفة الجمركية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومهاجمة البيوت الاقتصادية الكبيرة حرب عالمية.

وأوضح أننا في 2025 سنجد الكثير من المتغيرات الجيوسياسية والحروب الإقليمية والتجارية هي زخم غير طبيعي "اسمه غير استقرار عالمي اقتصاديًا، ولكن هناك تكتلات ودول ثابتة مهما حدث أو وجود متغيرات عاصفة فهذه الدول لديها رؤية، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي".

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