وزير الإسكان يتابع منطقة الأعمال المركزية والحي الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم بتفقد سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية والحي السكني الخامس R5 "جاردن سيتي الجديدة"، للوقوف على آخر المستجدات، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز، والشركات المنفذة.

وتجول وزير الإسكان، بمدخل البرج الأيقوني ووجه بالانتهاء من أعمال تنسيق الموقع بمحيط البرج، كما صعد الوزير للدور ٤١ من البرج الأيقوني وتفقد إحدى الوحدات الفندقية، وتابع أعمال الإضاءة، والأعمال الجاري تنفيذها بكوبري مفتاح الحياة.

وتفقد الوزير الأعمال الجارية فى مدخل الفندق بالمشروع، موجهًا بالانتهاء من الأعمال، كما تفقد احدى الوحدات الفندقية، التي يتم تنفيذها.

وتضم منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات، مقسمة كما يلي، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمساحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا.

كما تضم المنطقة البرج الأيقوني، أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقًا للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقًا للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.

وانتقل وزير الإسكان، خلال جولته، إلى الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، لتفقد سير العمل بالمشروع الذي يقام على مساحة 885 فدانًا، ويتم تنفيذه طبقًا لتصميم معمارى مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وجميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

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