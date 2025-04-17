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تفاصيل الدراسة في الموسم الجديد برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فيتو

برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، يعلن الجامع الأزهر عن انطلاق موسم دراسي جديد في رواق العلوم الشرعية والعربية بالمرحلتين التمهيدية والمتوسطة، وذلك في الجامع الأزهر وجميع فروعه الخارجية بمحافظات الجمهورية، يأتي هذا الموسم ضمن جهود الأزهر الشريف لتعزيز التعليم الشرعي واللغوي، وتوفير فرص تعليمية متميزة للمهتمين بمجالات العلوم الشرعية واللغة العربية من جميع الفئات والأعمار.
 

ويقدم رواق العلوم الشرعية للدارسين ثلاث مراحل دراسية تشمل المرحلة التمهيدية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة التخصصية.

 ويسعى الدارس إلى الحصول على شهادة إتمام الدورة الدراسية بالرواق الأزهري بعد مرور 4 سنوات دراسية،  وتهدف هذه المراحل إلى تلبية احتياجات كافة الطلاب، من المبتدئين إلى المتخصصين في العلوم الشرعية والعربية، ويتم تدريس المناهج من قِبل مجموعة من الأساتذة العاملين بجامعة الأزهر من ذوي الخبرة العالية في جميع التخصصات، مما يضمن جودة التعليم وفاعليته.

 

رؤية الأزهر لتعزيز الثقافة الإسلامية واللغة العربية

في تصريح له، أكد د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن "إطلاق هذا الموسم الدراسي يأتي في إطار رؤية الأزهر لتعزيز الثقافة الإسلامية واللغة العربية، وفتح آفاق جديدة للطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية". وأضاف أن "الرواق يسعى دائمًا لتقديم تعليم يتماشى مع احتياجات العصر، ويعزز من قدرة الطلاب على فهم وتطبيق العلوم الشرعية بشكل صحيح".

ولفت المشرف على الأروقة إلى أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق الدراسة بالمرحلتين التمهيدية والمتوسطة، على أن يبدأ دارسو المرحلة التخصصية الدراسة في السبت الموافق 27 شوال 1446هـ / 26 أبريل 2025 م.

 

تخريج جيل جديد من الدارسين الذين يسهمون في نشر قيم الإسلام السمحة 

ومن جانبه، أشار د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إلى أهمية هذا الموسم الدراسي في "تخريج جيل جديد من الدارسين الذين يسهمون في نشر قيم الإسلام السمحة بمنهج وسطي معتدل منبعه الأزهر الشريف"، وأكد أن "الأزهر الشريف سيظل دائمًا منارةً للعلم والتربية، ويعمل على تطوير برامجه التعليمية لتلبية احتياجات المجتمع".


ودعا د. عودة، جميع المهتمين للالتحاق بالرواق والنهل من نبعه الصافي، حيث يوفر الرواق الدراسة بالحضور المباشر أو التعليم عن بعد لمن لم تتوفر له فرصة الدراسة المباشرة، لافتًا إلى أن هذا الموسم يمثل فرصة مميزة لكل من يسعى لتعميق معرفته وتطوير مهاراته في العلوم الشرعية واللغة العربية.

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