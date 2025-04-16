الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

الأعلى للإعلام يبحث تغريم مواقع إلكترونية وقنوات فضائية بسبب مخالفة المعايير

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية.

مستقبل الإعلام والدراما 

واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما.

غرامات مالية على القنوات الفضائية المخالفة للمعايير 


كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بشأن فرض بعض الغرامات المالية والإنذارات، بسبب مخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

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