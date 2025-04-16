الأعلى للإعلام يبحث تغريم مواقع إلكترونية وقنوات فضائية بسبب مخالفة المعايير

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، وناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية.

مستقبل الإعلام والدراما

واستهل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الاجتماع، بالإشارة إلى اللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لبحث تحديات ومستقبل الإعلام والدراما.

غرامات مالية على القنوات الفضائية المخالفة للمعايير



كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القرارات الخاصة بالمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية بشأن فرض بعض الغرامات المالية والإنذارات، بسبب مخالفة الضوابط والمعايير الإعلامية والأكواد الصادرة عن المجلس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.