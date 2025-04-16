«بشاير» نجوم رمضان 2026!.. رمضان والعوضي وياسمين عبد العزيز وكرارة.. والفخراني ضمن القائمة

بعد انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، بدأت شركات الإنتاج فى التفاوض مع عدد من النجوم للتعاقد على بطولات أعمال جديدة للعرض فى شهر رمضان المقبل، وجرت المفاوضات مع بعض النجوم الذين تصدروا المشهد بأعمالهم الدرامية خلال الموسم الماضي، وتعاقد بالفعل عدد من الفنانين، وما زال البعض الآخر في مرحلة التفاوض والاختيار على ما هو أفضل.

البداية مع أحمد العوضى الذي حجز مكانه فى السباق الدرامى 2026، حيث تعاقد بالفعل على بطولة مسلسل جديد مع إحدى شركات الإنتاج، وذلك بعد نجاح مسلسل «فهد البطل»، ولم يستقر العوضى على قصة المسلسل الجديد، لكنه تعاقد فقط ليحجز مكانه، كما اتفق مع المؤلف محمود حمدان على كتابة سيناريو العمل، الذى من المتوقع أن ينتمى إلى الدراما الشعبية، لكن بشكل مختلف عما قدمه فى “فهد البطل”.

أما ياسمين عبد العزيز فما زالت فى مرحلة التفاوض التى تسبق التعاقد، حيث أبدت رغبتها فى المشاركة فى الموسم الدرامى المقبل، لكن طلبت من الشركة المنتجة أن تمنحها بعضًا من الوقت لحسم أمرها، خاصة أنها تفضل أن تتعاقد على سيناريو بعينه، وإن لم تجد ما يعجبها فمن الممكن أن تغيب عن السباق.

وقرر محمد رمضان العودة للمنافسة الدرامية من جديد من خلال مسلسل يعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث تعاقد مع إحدى شركات الإنتاج الكبرى على بطولة عمل درامى سوف يكون بمثابة مفاجأة للجمهور، ومن المتوقع أن يتعاون رمضان مع مخرج جديد لم يسبق له أن تعاون معه من قبل، وفضل رمضان أن يبدأ تحضيرات ذلك العمل فى وقت مبكر حتى يتمكن من تقديم مسلسل جيد يعوض غيابه طيلة السنوات الثلاثة الماضية.

أما أمير كرارة فقد حجز مكانه هو الآخر فى السباق الرمضان المقبل، من خلال مسلسل «أعراض انسحاب»، الذى تأجل عرضه وكان من المفترض أن يعرض فى شهر رمضان الماضي، لكنه خرج من السباق فى الوقت الضائع، ومن الممكن أن يتيح تأجيل المسلسل لعام كامل فى تقديمه بشكل أفضل خاصة أنه سيكون أمام صناعه متسع من الوقت.

ومن بين النجوم الذين سوف يطلوا على الجمهور فى شهر رمضان المقبل، الفنانة منى زكى التى قررت العودة إلى الجمهور من خلال مسلسل جديد، ومن المفترض أن يتكون العمل من 15 حلقة فقط، حيث تتكتم تفاصيل قصة العمل الجديد، وسوف تبدأ فى التحضير له بعد انتهائها من تصوير فيلم «الست».

ويطل الفنان يحيى الفخرانى على الجمهور من خلال مسلسله المؤجل الذى يحمل اسم «الأستاذ»، والذى خرج من السباق الدرامى الماضى دون الإعلان عن السبب فى ذلك، إلا أن المخرج ماندو العدل يستعد حاليًا لاستئناف التحضيرات لهذا العمل وعرضه فى شهر رمضان 2026.

كما يشارك محمد إمام فى الموسم الرمضانى المقبل بمسلسل «الكينج»، الذي تأجل عرضه أيضًا نظرًا لضيق الوقت، وسوف يستأنف تصوير العمل عقب إجازة عيد الأضحى، ليكون جاهزا للعرض، كذلك الحال بالنسبة للفنان خالد النبوى الذى سوف يستأنف تصوير مسلسل «الأخطبوط» ليعرض فى العام المقبل.

وتعاقد أيضا الفنان عمرو سعد على بطولة مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، بعد أن قدم هذا العام مسلسل «سيد الناس»، الذى أحدث جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أما هشام ماجد فلم يحسم أمره من المشاركة فى الموسم الرمضانى المقبل، بالرغم من النجاح الكبير الذى حققه مسلسل «أشغال شقة جدا»، حيث فضل البحث عن سيناريو جيد ثم التعاقد عليه مع إحدى شركات الإنتاج، كذلك الحال بالنسبة لمى عمر التى لم تحسم أمرها حتى الآن رغم تلقيها بعض العروض من بعض شركات الإنتاج بعد نجاح مسلسل «إش إش».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.