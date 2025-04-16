أكاديمية البحث العلمي تنظم "يوم اليتيم" بمشاركة 450 طفلا

نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في قطاع العلاقات العلمية والثقافية، تحت رعاية الدكتور جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للعام التاسع على التوالي احتفالية "يوم اليتيم" في مسرح السلام، حيث تحرص الأكاديمية على تنظيم هذه الفعاليات منذ عام ٢٠١٦.

أكاديمية البحث العلمي تنظم "يوم اليتيم" بمشاركة ٤٥٠ طفلا

وشارك في احتفالية "يوم اليتيم" هذا العام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الثقافة ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ووزارة السياحة والآثار، ومؤسسة مصر الخير.

وتم تنظيم احتفالية "يوم اليتيم"، بحضور أكثر من ٤٥٠ طفل ومشرف من 10 دور لرعاية الأيتام سواء حكومية وخاصة.

واستمرت فعاليات احتفالية “يوم اليتيم”، أكثر من 4 ساعات، اختلط فيها الجد بهزل مفيد والصرامة بتشويق ورشاقة وحيوية والتلقي بتفاعل ومشاركة وإبداع من كل المشتركين.

مشاركة الأطفال من دور الرعاية

وفي بداية الاحتفالية، رحب أسامة أبو الفتوح، رئيس الإدارة المركزية بقطاع العلاقات العلمية والثقافية وتمنى لهم قضاء وقت مفيد، مؤكدا "حرص الأكاديمية على مشاركة الأطفال من دور الرعاية هذا اليوم من قبيل مسؤولياتها المجتمعية تجاه جميع فئات المجتمع ومسئولياتها العلمية في نشر ثقافة العلوم والابتكار".

وقال "حرصت الإدارة العامة للثقافة العلمية على تنويع فعالياته هذا العام لنشر ثقافة العلوم والابتكار ما بين مسرح العلوم.. وملعب العلوم، والمطبخ المرح.. والمبدع الصغير والمهندس الصغير فضلًا عن المسابقات بين المشاركين والجوائز والألغاز التي تعتمد على ألعاب وأنظمة محاكاة يتعامل معها الطلاب عبر محاولة حلها وإيجاد حلول علمية سليمة.

حيث يواجه هنا الأطفال تحديات مثيرة للعقل تساعدهم على تطوير مهاراتهم الابتكارية والقدرة على التركيز التي تساعدهم على الإبداع والابتكار والاختراع والتعود على منهج التعلم الذاتي والتطوير الذاتي".

وبدأت فعاليات احتفالية "يوم اليتيم" بعرض مسلسلات الرسوم المتحركة من إنتاج الأكاديمية مثل "مسلسل الأزهر" و"مسلسل نور وبوابة التاريخ"، ثم قدمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فقرة فنية عن أهمية المياه وكيفية ترشيد المياه وقامت بعمل عديد من المسابقات بين الأولاد.

كما شاركت وزارة الثقافة بفرقة الفنون الشعبية وفرقة النيل من النوبة والمهرج (البلياتشو)، وقام فريق من صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة بعمل تلوين على الوجه وعمل تاجات للأولاد، كما شاركت وزارة السياحة والآثار بورشة عمل لتعليم الكتابة الهيروغليفية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.