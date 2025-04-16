حزب التجمع: نحتاج لقانون جديد يمدد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية

قال محمد فرج، الأمين العام المساعد لـ حزب التجمع وأمين العمل الجماهيري: إن الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، يمثل جانب دستوري، إلا أنه لابد من وجود قانون جديد يمدد فترة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد فرج أننا بحاجة إلى قانون جديد يحافظ على استقلالية اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية القادمة.

وطالب الأمين العام المساعد لحزب التجمع وأمين العمل الجماهيري بضرورة أن يتم مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة 10 سنوات، مشيرا إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات يستهدف الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

تأييده للإضراب العالمي في كافة أنحاء العالم للتضامن مع غزة

وكان حزب التجمع، أكد تأييده للإضراب العالمي في كافة أنحاء العالم للتضامن مع غزة.

وقال الحزب في بيان صحفي له: "إننا إذ ننحني إجلالًا لصمود أهل غزة، الذين يواجهون آلة الحرب الصهيونية الوحشية، المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي يصاحبها صمتٍ دوليٍّ مخزٍ، نعلن تضامننا المطلق مع حقهم في الحياة والحرية والمقاومة".

وتابع حزب التجمع: “لقد تجاوزت جرائم الاحتلال الإسرائيلي كل الحدود الإنسانية والأخلاقية عبر حصارٌ خانقٌ ممتد منذ أكثر من عقدين، وتطهير عرقي ممنهج، وتدميرٌ متعمد للبنى التحتية، وقتل الأبرياء بدم بارد، فيما لا يتجاوز دور المجتمع الدولي دائرة التصريحات الجوفاء، التي لم تحرك ساكنًا، وتعجز عن حماية حقوق الفلسطينيين التي تنتهك يوميًا تحت سمعِهِ وبصره”.

وطالب حزب التجمع، بوقف فوري للعدوان على غزة، ورفع الحصار الجائر، ومحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي يرتكبها، يأمل في تكثيف الضغط على المستوى العربي والدولي، لإنهاء الاحتلال، والتصدي للسياسات الغربية المُساندة للكيان الصهيوني، وقادته من مجرمي الحرب الإضراب العالمي اليوم ليس حدثًا رمزيًا فحسب، لكنه صرخةٌ مدوية تُذكّر العالم بأن قضية فلسطين مازالت قيد الحياة، وأن المقاومة مستمرة حتى تحرير الأرض والإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.