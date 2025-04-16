الأربعاء 16 أبريل 2025
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سياسة

لليوم الثاني، استمرار امتناع المحامين عن توريد الرسوم بخزائن محاكم الاستئناف

خزائن محاكم الاستئناف،
خزائن محاكم الاستئناف، فيتو

واصل أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، لليوم الثاني على التوالي، امتناعهم  عن توريد أية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة النقيب العام  عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

امتناع المحامين عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف 

وتستمر عملية الامتناع عن التوريد في خزائن محاكم الاستئناف حتى نهاية عمل غدًا الخميس، وذلك بإشراف ومتابعة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية.

إجراءات المحامين التصعيدية ضد الرسوم القضائية 

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية.

وطالب نقيب المحامين من النقابات الفرعية بإعداد مذكرة تتضمن أسماء المخالفين لقرار النقابة العامة بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيالهم.

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أزمة المحامين مع الرسوم القضائية أزمة زيادة الرسوم القضائية المحامين
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