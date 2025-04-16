رئيسة برلمان سلوفينيا تزور الجامع الأزهر وتعبر عن إعجابها بالعمارة الإسلامية (صور)

عقب لقائها بفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، زارت السيدة أورشكا كلاكوتشار، رئيسة البرلمان بجمهورية سلوفينيا، الجامع الأزهر، وكان في استقبالها الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر.



رئيسة البرلمان السلوفيني تزور الجامع الأزهر

وخلال جولتها بالجامع الأزهر، أعربت رئيسة البرلمان السلوفيني عن إعجابها الكبير بعمارة هذا المعلم التاريخي الفريد، الذي يمثل رمزًا إسلاميًا يعكس حضارة المسلمين وتاريخهم العريق.



وخلال الجولة قدم الدكتور هاني عودة مدير الجامع الأزهر شرحًا تفصيليًا حول تاريخ الجامع الأزهر، والأنشطة التي يقدمها لخدمة العلوم الإسلامية لطلاب العلم من شتى بقاع الأرض، بالإضافة إلى دوره في دعم القضايا الإنسانية.



وقبل مغادرتها الجامع الأزهر، تقدمت رئيسة البرلمان السلوفيني بالشكر لمدير الجامع الأزهر على الشرح التفصيلي الذي قدمه حول تاريخ هذا المعلم الإسلامي الفريدي، والذي تلتفت إليه أنظار الجميع في جميع أنحاء العالم، كرمز للسلام والتعايش

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