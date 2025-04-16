بأسلوب المغافلة، حبس سيدة احترفت سرقة متعلقات المواطنين بالشروق

أمرت نيابة الشروق، بحبس سيدة متورطة في ارتكاب عدة وقائع سرقة لمتعلقات المواطنين، وذلك بأسلوب "المغافلة"، داخل نطاق دائرة قسم شرطة الشروق وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة متعلقات المواطنين بالشروق

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت عددًا من البلاغات التي تحمل ذات النمط الإجرامي، وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية المتهمة وضبطها وبمواجهتها، أقرت بارتكاب 12 واقعة سرقة بنفس الأسلوب، حيث كانت تستغل لحظات انشغال الضحايا للقيام بسرقة متعلقاتهم.

ارتكبت 12 واقعة سرقة بأسلوب "المغافلة".. وضبط المسروقات بإرشادها

وبإرشادها، تم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

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