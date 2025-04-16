عاتب البلطجي على ترويع الأهالي بدار السلام، فكان الرد طعنة في الوجه

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط متهم اعتدى على شاب في منطقة دار السلام، بعدما عاتبه على ترويع المواطنين بسلاح أبيض في الشارع بمنطقة دار السلام.

مشاجرة دار السلام

وكان قسم شرطة دار السلام، بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من شاب أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل أحد الأشخاص، عقب قيامه بمعاتبته بسبب إثارة الذعر بين الأهالي والتلويح بسلاح أبيض في الطريق العام بدائرة القسم.

وأوضح الشاب في أقواله أن المتهم لم يتقبل العتاب، واندلعت بينهما مشاجرة قام خلالها الأخير بالاعتداء عليه وإصابته بجرح في الوجه.



وتحرير محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة الأمنية تحرياتها لضبط الجاني، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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