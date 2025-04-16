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حوادث

تحرش في وضح النهار بالتجمع، 4 شباب يطاردون أمًا أمام نجلها والأمن يتدخل

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 4 شباب بتهمة التحرش لفظي بسيدة كانت تسير برفقة نجلها في وضح النهار بمنطقة التجمع الأول.

التحرش بسيدة بالتجمع الأول 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من سيدة عشرينية، أفادت فيه بتعرضها لمضايقات لفظية من قبل مجموعة من الشباب أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة التجمع الأول، مشيرة إلى أن أحد المتهمين وجه لفظًا خادشًا لابنها، في تصرف أثار غضبها ودفعها لتحرير بلاغ رسمي.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات اللازمة، تحركت قوة من قسم شرطة التجمع الأول وتمكنت من ضبط المتهمين الأربعة وتم تحرير المحضر اللازم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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