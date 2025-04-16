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أخبار مصر

وزير التموين يترأس اجتماع اللجنة العليا للقمح ويوجه بسرعة صرف مستحقات المزارعين

اجتماع وزير التموين
اجتماع وزير التموين مع اللجنة العليا للقمح
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ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وخلال الاجتماع، وجّه الوزير برفع درجة الجاهزية على جميع المستويات، وتكثيف الاستعدادات لضمان انسيابية عمليات استلام القمح من الموردين.

 كما أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، مدعومة بغرف فرعية في مديريات التموين بالمحافظات، إلى جانب غرف عمليات في الجهات المسوقة، بهدف المتابعة اللحظية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه عمليات التوريد.

وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة اتخذت كافة التدابير اللازمة لتيسير التوريد أمام المزارعين، من خلال وضع ضوابط واضحة للاستلام تتضمن معايير جودة المحصول ونسب الرطوبة والاشتراطات الفنية، مع توفير مواقع التخزين المعتمدة من صوامع وشون وهناجر مؤهلة لاستقبال القمح المحلي بكفاءة.

وشدد الوزير على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الفلاح يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي الوطني.

ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، وسط تسعير مجزٍ أعلنت عنه الدولة مسبقًا لضمان تحقيق عائد اقتصادي عادل ومشجع، في ظل توجهات الدولة نحو دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ضوء التحديات العالمية الراهنة.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتشديد على أهمية الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، إلى جانب تذليل العقبات لضمان تحقيق المستهدفات المطلوبة من التوريد.

وحضر الاجتماع ممثلو الجهات المعنية كافة، بما في ذلك الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع والتخزين، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.

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استلام القمح الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية الشركة القابضة للصوامع اللجنة العليا للقمح

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