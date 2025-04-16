أبرز المعلومات عن "إيزيل" المقتبس منه مسلسل آسر

يعرض حاليا على منصة شاهد مسلسل آسر الذي يشارك به نخبة من ألمع نجوم الدراما الشامية، وفي مقدمتهم الفنان باسل خياط.

ومسلسل آسر مقتبس عن الدراما التركية إيزيل، وهو من بطولة كينان أميرزالي أوغلو، كانسو دري، إيجيت أوزشينير، صدف أفجي، باريش فالاى، وتونسيل كورتيز.

قصة مسلسل إيزيل

يُعد مسلسل “إيزيل” واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي قدمت قصة انتقام مشوقة ومليئة بالتقلبات الإنسانية والنفسية.

تدور أحداث المسلسل حول عُمر، الشاب البسيط الذي يعمل في ورشة صيانة سيارات ويعيش حياة هادئة مع أسرته المتواضعة، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد عودته من الخدمة العسكرية، حيث يتعرض عمر لمكيدة مدبرة من أقرب أصدقائه، يُتهم على إثرها بسرقة نادٍ للقمار وقتل حارسه، وتشهد ضده حبيبته آيشن، التي قضى معها ليلة الحادث،كما كان مخططًا.

في السجن، يتعرف عمر على رجل العصابات المهاب رامز، الذي يحتضنه ويساعده على الهروب بعد حريق يندلع في أحد عنابر السجن، ويتعرض خلاله عمر للضرب والتشويه، ويتم الاعتقاد أنه مات، ويتم ترتيب عملية جراحية تُغير ملامحه.

يعود عمر بهوية جديدة باسم إيزيل، ورغبة لا تهدأ في الانتقام من كل من خانوه، ويتحول إلى رجل أعمال ومقامر، ويعود إلى حياة أصدقائه الذين أصبحوا من كبار رجال الأعمال، ليبدأ بخيوط دقيقة في نسج خطة انتقامه، لكن المفاجآت لا تتوقف مثل اكتشافه أنه أصبح أبًا من آيشن التي تزوجت صديقه الخائن.

المسلسل مستوحى من رواية “الكونت دي مونت كريستو” للكاتب الفرنسي الشهير ألكسندر دوماس، والتي ألهمت عددًا من الأعمال العالمية والعربية، من بينها الفيلم المصري الكلاسيكي “أمير الانتقام” لأنور وجدي.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير إيزيل، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل آسر في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

مواعيد عرض مسلسل آسر على منصة شاهد

ويعرض مسلسل آسر على منصة شاهد من الأحد إلى الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت السعودية ويتم عرض الحلقات المجانية على المنصة بعد عرضها على شاشة قناة MBC1.

ومسلسل آسر يتكون من 90 حلقة، وهو ما يتيح الفرصة لصناعه لتقديم تفاصيل دقيقة ومتشعبة عن الشخصيات والخطوط الدرامية المختلفة.

يُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

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