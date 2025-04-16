لاعبو الزمالك يتفقدون أرضية ملعب مباراة سموحة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد الجيش ببرج العرب، استعدادًا لخوض مباراة سموحة المقرر لها في الرابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.



وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء استعدادًا للقاء المرتقب أمام سموحة.



وكان البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، شرح خلالها بعض الأمور الفنية الخاصة بخطة اللعب، ومنح اللاعبين التعمليات الأخيرة استعدادًا للمباراة.

صراع الزمالك ومودرن والجونة

تشهد المجموعة الأولى صراعا شرسا بين مودرن سبورت والجونة والزمالك بعد ضمان بتروجيت التاهل لربع نهائي البطولة برصيد 12 نقطة، وإن كانت فرصة الأبيض الأضعف الذي يحتاج إلى معجزة لحجز بطاقة التأهل الثانية بالجموعة.

ويتنافس فرق مودرن سبورت 4 نقاط، والجونة 4 نقاط، والزمالك نقطتان على حجز المقعد الثاني في هذه المجموعة للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر.

وفقد سموحة آماله في التأهل وعبور دور المجموعات.

وفي حالة فوز أحد فريقي مودرن والجونة في مباراتهما يتأهل الفائز تلقائيا كثاني المجموعة خلف بتروجت، دون النظر لنتيجة مباراة الزمالك.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

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