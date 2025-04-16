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حوادث

محكمة قنا تقضي بالمؤبد على المتهمين بإطلاق نار على فرد شرطة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبدالعال رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور ياسين رمضان وكيل النيابة، وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، المتهمين بإطلاق النيران تجاه سيارة شرطة وإصابة فردي شرطة بقنا، بالسجن المؤبد.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 22 فبراير 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حسن.م.ع، 35 عاما، عامل، وراضي.س.م،37 عاما، سائق، تهمة حيازة أسلحة وطلقات، وإطلاق أعيرة نارية على سيارة شرطة، مما أسفر عن إصابة فردي شرطة، واتلاف سيارة الشرطة، واستعمال القوة والعنف ضد قوة أمنية، أثناء محاولة القبض عليهما، أثناء شروعهما في سرقة محل بقنا، يعد تبادل القوات معهم النيران والذي أسفر عن مصرع متهم ثالث كان معهما وضبط المتهمين.

وتم إحالة القضية التي حملت رقم 3343 لسنة 2024 جنح قنا، والمقيدة برقم 961 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد. 

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