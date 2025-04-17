بعد إلقاء البيان المالي، ضوابط مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024 /2025، خلال الفترة المقبلة.

رؤساء اللجان النوعية

من المقرر أن تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، حيث ينضم إليها في تلك الفترة جميع رؤساء اللجان النوعية وفق لائحة الداخلية لمجلس النواب.

ومن المتوقع أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة، تقرير اللجنة بشأن الموازنة عقب الانتهاء منه، ليتم إقراره قبل ٣٠ يونيو المقبل.

مجلس النواب

وقرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

إلقاء البيان المالي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك بعد إلقاء البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين.

أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي

وقال وزير المالية: حققنا أعلى فائض أوَّلي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.

موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال

وأكد وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، وقال: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًّا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».

تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية

وأكد وزير المالية أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلي.

صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار

وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضي.

القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات

وأضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.

متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة

وقال أحمد كجوك: إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفي التعليم ٢٣٪.

إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪

وكشف وزير المالية، أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪.

حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار

وأضاف وزير المالية، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.

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