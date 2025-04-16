رئيس مياه سوهاج يبحث موقف الاحتياجات المائية للمحافظة حتى 2037

بحث المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والمهندس محمد طايع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج موقف الاحتياجات المائية لتلبية احتياجات المواطنين بالمحافظة حتى عام 2037 والتى سيتم تخصيصها لمحطات مياه الشرب المقرر تنفيذها لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة المرحلة الثانية والثالثة والتى تنفذ بمركز سوهاج وجهينة وأخميم وطهطا.

رئيسا مياه الشرب والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج يبحثا موقف الاحتياجات المائية للمحافظة حتى عام 2037

وأشار رئيس مياه سوهاج انه يتم حاليًا سحب 618 الف متر مكعب لكل يوم من مياه نهر النيل والترع لمحطات مياه الشرب السطحية والنقالى والمدمجة بجميع مراكز المحافظة وانه تم طلب سحب 166 الف متر مكعب لكل يوم من مياه نهر النيل اضافية لمراكز سوهاج واخميم وجهينة وان عملية السحب تتم طبقا للمواعيد المتوقعة لدخول مشروعات حياة كريمة المرحلة الثانية والثالثة والتى تتمثل فى 66 الف متر مكعب لكل يوم كمرحلة اولى و100 الف متر مكعب لكل يوم كمرحلة ثانية وان تلك الكميات من المياه مع المحطات القائمة والجاري تنفيذها تلبى احتياجات المواطنين فى جميع مراكز المحافظة حتى عام 2037.

واوضح المهندس محمد طايع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري ان تلك الكميات من المياه تم تحديدها طبقا للدراسات المبدئية المشتركة وانه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتقليل فاقد المياه وترشيد الاستهلاك لتصل الى الحد الادنى المسموح به قبل عام 2029 وانه سيتم متابعة هذه الخطة عن طريق اللجان المشتركة بين مديرية الري والموارد المائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج كما تم بحث موقف الاحتياجات المائية لمدينة سوهاج الجديدة ومدينة جرجا الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.