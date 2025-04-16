وزير التموين يجتمع مع شركات القطاع الخاص لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركة "ليبتون مصر"، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما ينعكس إيجابًا على جودة المنتجات المتاحة للمواطنين، ويدعم مستهدفات الدولة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.

ناقش الجانبان سبل التعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة “ليبتون مصر”، بهدف تطوير آليات طرح المنتجات الغذائية في السوق المصري، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج، مع ضمان توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين.

التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف

كما تناول الاجتماع أهمية الاستفادة من الخبرات العالمية التي تمتلكها الشركات الدولية الرائدة مثل "ليبتون مصر"، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التصنيع الغذائي والتوزيع والتعبئة والتغليف.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن هذا اللقاء يأتي في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو توسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، بما يتيح بيئة محفزة للاستثمار ويُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة. مشيرًا إلى أهمية دعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، وتعزيز دورها في تحقيق الاستقرار الغذائي وتوفير فرص عمل مستدامة.

وأضاف الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع الشركات العالمية العاملة في قطاع الأغذية، لا سيما في مجالات التدريب المهني والتأهيل المؤسسي، من خلال تنظيم برامج متخصصة لبناء قدرات العاملين ورفع كفاءاتهم الفنية والإدارية، بما يدعم مسار التحول المؤسسي داخل الشركات التابعة للوزارة، ويحقق أعلى معايير الجودة والحوكمة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرارية الحوار والتنسيق بين الجانبين، ووضع آليات تنفيذية لتعظيم الاستفادة من الشراكة، ومتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية حقيقية في منظومة الصناعات الغذائية بمصر.

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