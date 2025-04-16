الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي عددًا من السفراء الأجانب

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من السفراء الأجانب، وذلك على هامش مشاركته في الاحتفالية التي تقيمها الهيئة العامة لقناة السويس اليوم للاحتفال "بيوم التفوق" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء ممدوح جعفر، قائد الجيش الميداني الثاني، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية.

وأعرب رئيس الوزراء في مُستهل اللقاء عن ترحيبه بالسفراء الأجانب في محافظة الإسماعيلية في تلك الزيارة المهمة التي تهدف إلى التعرُف على الجهود التي تمت على مدى السنوات العشر الماضية لتطوير قناة السويس.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قناة السويس هي شريان الملاحة الأساسي للعالم، كما أنها تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن مصري؛ حيث دافعت مصر عنها على مدار تاريخها الحديث كأحد مصادر العزة والفخر والسيادة والاستقلال المصري.

وأشار رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى الجهود التي تمت خلال السنوات الماضية لتطوير القناة، خاصة فيما يتعلق بازدواج المجرى الملاحي.

وأوضح أيضًا أن التطورات الإقليمية وانعكاسها على أمن الملاحة في البحر الأحمر تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أهمية قناة السويس للعالم وتأثيرها على حركة التجارة الدولية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الأشهر الماضية شهدت تحسن أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتوقف الهجمات على السفن مُنذ ديسمبر الماضي، داعيًا السفراء الأجانب لنقل تلك الصورة إلى دولهم، والعمل على عودة سفن الشحن عبر قناة السويس، كما دعا إلى نقل حجم التطوير الذي شهدته قناة السويس لدعم وتحسين خدمات الملاحة البحرية لدولهم.

ودعا رئيس مجلس الوزراء السفراء الأجانب أيضًا لحث شركاتهم الوطنية على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ضوء ما توفره من مزايا وحوافز للمستثمرين.

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أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية هيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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