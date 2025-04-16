الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

انطلاق تحضيرات المسرحية الغنائية عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم

تحضيرات المسرحية
تحضيرات المسرحية الغنائية عن سيرة كوكب الشرق أم كلثوم

انطلقت مساء أمس الثلاثاء، أولى التحضيرات لأضخم عمل مسرحي موسيقي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك على مسرح “المسرح” بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر.

مسرحية أم كلثوم 

المسرحية من إنتاج وتأليف وأشعار مدحت العدل، وتعد أولى إنتاجات العدل جروب ستوديوز، في تعاون مع سي سينما بروداكشنز، للمنتجين هاني نجيب وأحمد فهمي.

وتتناول المسرحية محطات هامة في حياة أم كلثوم، بداية من نشأتها في إحدى قرى محافظة الدقهلية، وحتى وصولها إلى قمة المجد الفني في القاهرة، لتصبح واحدة من أعظم مطربات العالم العربي وذات صيت عالمي خالد.

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