ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية قادمة من مالطا

استقبلت هيئة ميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "MS Zuiderdam”-التى ترفع علم هولندا، القادمة من ميناء مالطا وتقل على متنها سائحين من جنسيات متعددة بالإضافة الى طاقم السفينة.

ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية ثم العودة مرة اخرى لإستكمال مسار رحلة الباخرة فى الميعاد المحدد لها والمتجهة الى كوسيداسي في تركيا.

وجري استقبال السفينة بفقرات فنية وعرائس لشخصيات كرتونية، وسط تفاعل ركاب السفينة والتقاط الصور التذكارية معهم.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته للجهات المعنية بضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الإسكندرية بيسر وأمان، كما شدد على توفير كافة سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلي المزارات بالإسكندرية، وإظهار المدنية بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

كان في إستقبال السفينة السياحية على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية اللواء بحرى هشام صفوت- نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل،عبد الوهاب محمد- مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، أمل العرجاوي- مدير عام مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية،واللواء بحري عصام فاروق-رئيس الإدارة المركزية للحركة.

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