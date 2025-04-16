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محافظات

إزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة بصحراء حجازة في قنا (صور)

إزالة 20 طاحونة ذهب
إزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة بصحراء حجازة في قنا

قاد حسين الزمقان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة المقامة علي أراضي أملاك الدولة بصحراء حجازة وذلك بالتنسيق مع الأجهزه الأمنية.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت أعمالها عن إزالة ٢٠ طواحين غير مرخصة و٢٠ حوض سيانيت، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة.

وأشار رئيس المركز الي انه علي هامش أعمال الحملة تم ازالة ثلاثة حالات تعدي علي ارض املاك الدولة وحالة اخري تعدي بالبناء بعمل اعمدة خرسانية علي ارض زراعية.

وأكد الزمقان، أن رئاسة الوحدة سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات والآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا عن أنها تعد طريقا تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.

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أراضى أملاك الدولة مدينة قوص محافظة قنا معدن الذهب

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