قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بكفر الشيخ

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية لطلبة الجامعات المصرية بجامعة كفر الشيخ بإشتراك (12) جامعة حكومية وخاصة للارتقاء بمستوى المعرفة والوعي الوطني لدى الشباب.

وتناولت الندوة إلقاء الضوء على التهديدات والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وتقديم موضوعات توعوية أعدها نخبة من أعضاء هيئة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية وأساتذة الجامعات، لإيضاح الجهود التي تقوم بها الدولة وكافة مؤسساتها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم عدد من العروض والأعمال الفنية المعبرة عن حب الوطن شارك فى تنفيذها طلبة الجامعات.

واختتمت الندوة بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوي الهمم.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

وألقى اللواء أ ح أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أشار خلالها إلى الجهود المبذولة من القوات المسلحة للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشعب المصرى كان ولايزال حائط الصد ضد محاولات زعزعة الإستقرار وأن القوات المسلحة الباسلة هى الحصن المنيع والدرع الواقي والحامي لشعب مصر العظيم.

حضر الفعالية محافظ كفر الشيخ ورؤساء ونواب رؤساء الجامعات المشاركة في الندوة.

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