رئيس الوزراء يتفقد معسكر القرش الدولي المطور للشباب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المعسكر الدولي الدائم المطور للشباب "معسكر القرش" بالإسماعيلية، وذلك في إطار جولته بعدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، ورافقه كل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ.

واستهل رئيس الوزراء جولته بالمعسكر، بالإشارة إلى الاهتمام البالغ الذي تمنحه الدولة المصرية للنشء والشباب، باعتبارهم عماد الوطن وقوته الأساسية، لافتا إلى الطفرة التي شهدتها المنشآت الشبابية في مختلف مناطق الجمهورية خلال السنوات الأخيرة، والتي تعكس هذا الاهتمام الكبير، ولا سيما في حجم وأعداد وتوزيع المنشآت الشبابية والرياضية، والتي تعد إحدى ثمار رؤية الدولة المصرية في بناء شبابها، من خلال توفير البنية التحتية المتكاملة التي تُسهم في خلق بيئة صحية وثقافية ورياضية آمنة لملايين الشباب المصريين، تتيح لهم الفرصة لاكتشاف، وصقل مواهبهم، والمشاركة الفاعلة في خدمة وطنهم.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة أن المنشآت الرياضية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم التنمية البشرية، وتمكين الشباب والمرأة، ونشر ثقافة الرياضة المجتمعية، وربط العمل التنموي بالرياضة، بما يُسهم في تعزيز الانتماء الوطني، وتحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أنه في إطار الرؤية المستقبلية لوزارة الشباب والرياضة، تعمل الوزارة وفق خطة استراتيجية واضحة تستهدف الوصول إلى نموذج تنموي متكامل بحلول عام 2030، يرتكز على استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية، وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الفئات العمريةـ لافتا في هذا الشأن إلى أن الوزارة توسعت بشكل غير مسبوق في إدخال خدماتها إلى مختلف المحافظات، والريف المصري عبر مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

كما لفت الوزير إلى دور المعسكرات الشبابية في استضافة النشء والشباب المشاركين في مختلف البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة بها على مدار العام، والتي لها أبعاد تثقيفية وتوعوية، إضافة إلى إتاحة الفرصة للشباب لزيارة مختلف محافظات الجمهورية والتعرف على معالم بلادهم على أرض الواقع.

فيما أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بمستوى المنشآت والخدمات داخل معسكر القرش بالإسماعيلية، التي تُعَد إضافة قوية للبنية الرياضية بمحافظة الإسماعيلية، مضيفًا أن الإسماعيلية ترحب بجميع ضيوفها وبتنظيم الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة، تزامنًا مع مبادرة إعلان الإسماعيلية عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025.، وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام الجاري.

وبدأت الجولة التفقدية لرئيس الوزراء ومرافقيه بالمعسكر بالاستماع إلى عرض تقديمي حول أعمال التطوير التي شهدها معسكر القرش، ثم شاهدوا عدة فقرات فنية قدمها عدد من الشباب والنشء، وعقب ذلك قاموا بجولة تفقدية بعددٍ من مكونات المعسكر مصحوبة بشرح من الدكتور أشرف صبحي، التي تضمنت الملعب الرئيسي، وملعب البادل، والملعب الخماسي، وحمام السباحة، والفندق، وأحد أجنحة الإقامة، وقاعة الطعام، وعددا آخر من مكونات المعسكر.

وخلال التفقد، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن "معسكر القرش" بمحافظة الإسماعيلية يقام على مساحة ٣٩ ألف م2، وتحملت وزارة الشباب والرياضة تكلفة تطويره بالكامل، موضحا أن أعمال رفع الكفاءة تضمنت تطوير مرافق رياضية تضم ملعب كرة قدم قانوني بنجيل صناعي، يشتمل على مدرجات وغرف لخلع الملابس، وملعب كرة قدم خماسي بنجيل صناعي، وملعبيْ بادل وتنس، إلى جانب مُجمع حمامات سباحة يشمل حمام سباحة نصف أوليمبي وحمام سباحة ترفيهي للأطفال، بالإضافة إلى صالة لياقة بدنية مُزودة بأحدث الأجهزة والمُعدات الرياضية، وخلال تفقده للملاعب استجاب رئيس الوزراء لأحد الأطفال الذي طلب التوقيع على الكرة الخاصة به، وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للأنشطة التي يمارسها النشء والشباب من أبناء المحافظة، مؤكدا لهم أن الرياضة تسهم في بناء ليس فقط أبدانهم بل عقولهم.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أعمال التطوير بمعسكر القرش الرياضي تضمنت أيضًا تجهيزات متنوعة منها قاعة مؤتمرات لكبار الزوار تتسع لـ 200 فرد، وقاعة محاضرات تتسع لـ ٤٠ فردًا، وقاعة ورش عمل تتسع لـ 65 فردًا، إلى جانب مطبخ مُزود بأحدث الأجهزة والمُعدات، ومُطعم مُجهز بشكل فندقي يتسع لـ 100 فرد، ومغسلة مُجهزة بأحدث الأجهزة والمُعدات، بالإضافة إلى مبنى فندقي مُجهز وفق أحدث المعايير الفندقية يضم نحو 55 غرفة بمختلف المستويات والاستخدامات، والعديد من الأجنحة المُجهزة بشكل مميز لاستضافة الأفراد ومتحدي الإعاقة، كما يوجد بالمعسكر مساحات خضراء مزودة بشبكات ري متطورة.

وعرض فريق من الشباب بمعسكر القرش برنامج " حماية جيل" أمام رئيس الوزراء ومرافقيه، والذي يستهدف تنشئة جيل قوي، وغرس القيم، مشيرين إلى أنه تم تنفيذ عدة فعاليات في القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ للوصول إلى قاعدة اكبر من المستفيدين؛ من أجل بناء جيل واعٍ، وقدموا خلال عرضهم الشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته الكريمة للشباب والرياضة.

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