ضبط مركزي أشعة وعلاج طبيعي بدون ترخيص في سوهاج

كثفت فرق تفتيش العلاج الحر بإدارة دار السلام الصحية وإدارة سوهاج الصحية جهودها بالتعاون مع الرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية حيث شنت الفرق حملة علي عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمركزين.

وأوضح عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فريق التفتيش بمركز دار السلام قام بضبط مركز أشعة ومركز علاج طبيعي ومعمل غير مرخصين لافتًا الى انه تم المرور علي 12 منشأة طبية خلال الحملة.

و أضاف دويدار أيضًا ان فريق تفتيش إدارة سوهاج الصحية قام بضبط مخالفة بأحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة بسوهاج، حيث تم ضبط أدوية مجهولة المصدر، بهدف بيعها للجمهور وتم تحريز الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المذكورة

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة .



وأكد دويدار أن الحملات مستمرة وتستهدف جميع مراكز المحافظة يوميا لضمان حصول المرضي علي خدمات طبية أمنة.

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