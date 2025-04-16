الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مركزي أشعة وعلاج طبيعي بدون ترخيص في سوهاج

الدكتور عمرو دويدار
الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

كثفت فرق تفتيش العلاج الحر بإدارة دار السلام الصحية وإدارة سوهاج الصحية جهودها بالتعاون مع الرقابة التجارية وهيئة الدواء المصرية حيث شنت الفرق حملة علي عدد من المنشآت الصحية الخاصة بالمركزين.

وأوضح عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن فريق التفتيش بمركز دار السلام قام بضبط مركز أشعة ومركز علاج طبيعي ومعمل غير مرخصين لافتًا الى انه تم المرور علي 12 منشأة طبية خلال الحملة.

و أضاف دويدار أيضًا ان فريق تفتيش إدارة سوهاج الصحية قام بضبط مخالفة بأحد مراكز العلاج الطبيعي المرخصة  بسوهاج، حيث تم ضبط أدوية مجهولة المصدر، بهدف بيعها للجمهور وتم تحريز الأدوية وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المذكورة 

جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة .
 

وأكد دويدار أن الحملات مستمرة وتستهدف جميع مراكز المحافظة يوميا لضمان حصول المرضي علي خدمات طبية أمنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المنشآت الصحية الخاصة مركز دار السلام وزير الصحة والسكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد حصاد محصول القمح بأحد الحقول ويتابع التوريد للصوامع

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى واحتياجات المواطنين

رئيس جامعة سوهاج يفتتح المؤتمر الدولي التحول للأخضر وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
ads

الأكثر قراءة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

محافظ الجيزة يكشف الأسباب الحقيقية وراء غلق 12 فرع لمحال "بـ لبن"

متى ينضم أحمد زيزو لتدريبات الأهلي ؟

سعر الذهب يواصل كسر الأرقام القياسية ويتجاوز 3315 دولارا للأونصة

الزمالك ينعي أرون بوبيندزا

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

5302 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ترتفع بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ركوب الحصان في المنام وعلاقتها بتولي مسئولية كبيرة

المجددون.. ابن دقيق العيد، قاضي القضاة في مواجهة الطغيان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية