الزمالك يرد على أنباء انتقال عبد الله السعيد للدوري الليبي

أكد مسئولو نادي الزمالك أن عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مستمر مع القلعة البيضاء، ولا توجد أي نية للاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة، نافين بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول رحيله إلى أحد أندية الدوري الليبي.

وأوضح مسئولو الزمالك في تصريحات خاصة أن اللاعب يعد من العناصر المهمة داخل الفريق، ويحظى بثقة الجهاز الفني بقيادة جوزيه بيسيرو، مشيرين إلى أن النادي يعمل حاليًا على تجديد تعاقده لضمان استمراره لفترة أطول مع الفريق.

وأضافت المصادر أن ما تم تداوله بشأن مفاوضات بين عبدالله السعيد وأندية ليبية لا يمت للحقيقة بصلة، مؤكدين أن اللاعب ملتزم تمامًا بعقده مع الزمالك ولم يصدر عنه أو عن وكيله أي تصريحات بهذا الشأن.

وأشاروا إلى أن النادي يرفض تمامًا الزج باسم لاعبيه في مثل هذه الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الفريق.

ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص إدارة الزمالك على الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، في ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية. ويُنتظر الإعلان رسميًا عن تجديد عقد عبدالله السعيد خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من بعض التفاصيل الإدارية.

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