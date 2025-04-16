الزمالك يكشف موقف ناصر ماهر مع بيسيرو

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن اللاعب ناصر ماهر قدم اعتذارًا رسميًّا لمديره الفني، جوزيه بيسيرو، عن التصرفات التي صدرت منه في الفترة الماضية، والتي أثارت جدلًا داخل الفريق.

وأوضح المصدر أن اللاعب أبدى ندمه على ما بدر منه، مؤكدًا التزامه الكامل بتعليمات الجهاز الفني خلال المرحلة القادمة.

وأضاف المصدر أن بيسيرو قبل اعتذار اللاعب بعد جلسة ودية جمعت الطرفين، وتم خلالها توضيح الأمور بشكل صريح، ما ساهم في إنهاء التوتر وفتح صفحة جديدة بين الطرفين.

بيسيرو رحب بعودة ناصر ماهر

وأكد بيسيرو خلال الجلسة أن الانضباط والاحترام هما الأساس داخل الفريق، وأن أي خروج عن النص سيتم التعامل معه بحزم، لكنه في الوقت ذاته رحّب بعودة اللاعب طالما أبدى التزامًا واحترامًا للمنظومة.

ومن المنتظر أن يعود ناصر ماهر إلى قائمة الفريق خلال المباريات القادمة، بعد فترة من الاستبعاد الفني على خلفية الأزمة الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني أن يستعيد اللاعب مستواه المعهود، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة في الدوري والبطولات القارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الزمالك للحفاظ على الاستقرار الفني والتركيز الكامل في المنافسات القادمة.

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