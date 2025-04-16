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أخبار مصر

وزير الري يوجه بسرعة إنهاء كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هاني سويلم، فيتو
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عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة حالة الري بالمحافظات، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بحضور عدد من السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات.

وقد شدد الدكتور سويلم على سرعة إنهاء كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية شهر أبريل الحالى لتصبح الترع جاهزة لإمرار التصرفات المائية المطلوبة للري والشرب بمختلف المواقع، مع استمرار التنسيق بين أجهزة وزارتي الري والزراعة بالمحافظات لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقي الخصوصية لضمان تكامل مجهودات الوزارة في تطهير الترع مع قيام المنتفعين بتنفيذ الدور المنوط بهم وهو تطهير المساقى الخصوصية، بالشكل الذى يضمن إيصال المياه بسهولة من الترع إلى الأراضى الزراعية عبر المساقي الخصوصية.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة من الإدارة المركزية لشئون المياه لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات بنهر النيل والترع الرئيسية والنقاط الفاصلة بين الإدارات العامة للري لضمان توفير المناسيب والتصرفات الكافية للاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين أو لتصرفات محطات مياه الشرب بالكميات المطلوبة وفي التوقيتات المناسبة، مع ضبط المناسيب والتصرفات عبر نهر النيل بما يحقق الجاهزية للتعامل مع أي طلب مرتفع على المياه سواء بسبب زراعات الأرز أو موجات الحرارة العالية المتوقعة.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة وأجهزة المحليات للتنبيه علي المزارعين المخالفين على أراضى طرح النهر داخل القطاع المائي لنهر النيل وفرعيه بإحتمالية غمر هذه المناطق بالمياه باعتبارها جزء أصيل من مجرى نهر النيل.

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الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الإدارات المركزية للموارد المائية والرى تطهيرات الترع
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