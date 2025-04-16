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رياضة

وقع للزمالك وتراجع عن الانضمام، وفاة المهاجم أرون بوبيندزا في الصين

بوبيندزا
بوبيندزا

توفي المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا لاعب هاتاي سبور التركي السابق بعد سقوطه من الطابق الحادي عشر في الصين. 

 

وكان بوبيندزا قد لعب سابقًا لنادي هاتاي سبور التركي وتوج هدافًا للدوري التركي الممتاز..

كما كان بوبيندزا مرشحا للانضمام إلى الزمالك أثناء تواجده في فريق رابيد بوخارست الروماني ولكنه تراجع رغم إعلان الزمالك الحصول على توقيع اللاعب قبل أن ينضم للدوري الصيني قبل أسابيع.

وقال نادي رابيد عبر موقعه الرسمي: "تم نقل آرون بوبيندزا إلى دوري الدرجة الأولى الصيني، إلى تشجيانج بروفيشنال، الفريق الذي احتل المركز السابع في النسخة الأخيرة من الدوري الممتاز"

"جاء المهاجم الجابوني إلى رابيد في سبتمبر من العام الماضي كلاعب حر، بعد أن لعب الموسم الماضي مع إف سي سينسيناتي في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

فيما ذكر موقع gsp الروماني أن رابيد بوخارست حصل على 800 ألف يورو للتخلي عن بوبيندزا الذي تعاقد معه مجانا بعد صراع مع الزمالك.

فيما أعلن رابيد بوخارست الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بوبيندزا شارك مع رابيد بوخارست في 11 مباراة وسجل 5 أهداف منذ انضمامه للفريق

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