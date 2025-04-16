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مصر للطيران تعلن تفاصيل الرحلة الخاصة لسفر فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا (صور)

رحلة مصر للطيران
رحلة مصر للطيران لسفر بعثة النادي الأهلي، فيتو

قامت الشركة الوطنية مصر للطيران بتسيير رحلة خاصة لنقل بعثة النادي الأهلي لكرة القدم أقلعت من مطار القاهرة الدولي، متوجهة إلى مطار جوهانسبرج بجنوب أفريقيا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق صن داونز ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تسيير الرحلة الخاصة في زمن قياسي

وأوضحت شركة مصر للطيران أنه تم تسيير رحلة برقم MS3950 بطائرة من طراز B737-800، حيث قام قامت فرق عمل مصر للطيران بتقديم كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لبعثة النادي الأهلي لتسيير الرحلة الخاصة في زمن قياسي.
 

 

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة الأهلي وصن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا، وتنقل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

انتهاء أزمة سفر بعثة الأهلي

وكانت أزمة سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة فريق صن داونز، قد انتهت عقب حصول طائرة الأهلي الخاصة على تصريح الهبوط في جوهانسبرج.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأخرت في مغادرة القاهرة إلى جنوب أفريقيا  بسبب رفض السلطات في جنوب أفريقيا منح طائرة الأهلي الخاصة تصاريح الهبوط في جوهانسبرج.

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