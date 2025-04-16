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ثقافة وفنون

يقترب من 110 ملايين جنيه، إجمالي إيرادات فيلم "سيكو سيكو" بالسينمات

فيلم سيكو سيكو، فيتو
فيلم سيكو سيكو، فيتو

لا يزال فيلم “سيكو سيكو” بطولة الفنانين عصام عمر وطه دسوقي، يحافظ على صدارته لإيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري منذ طرحه في موسم عيد الفطر المبارك الماضي. 

إيرادات فيلم سيكو سيكو 

وحقق فيلم "سيكو سيكو" أمس إيرادات تخطت الـ 2 مليون و189 ألف جنيه، احتل بها  المركز الأول.

ويصل بذلك إجمالي ما حققه الفيلم من إيرادات منذ طرحه بالسينمات إلى 109 ملايين و928 ألف جنيه. 

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

فيلم “سيكو سيكو” بطولة: عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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