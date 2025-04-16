تداول 13 ألف طن بضائع و680 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 680 شاحنة و370 سيارة.

ووصول 280 سيارة بوزن 560 طن لميناء بورتوفيق



شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 351 شاحنة و345 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 329 شاحنة و25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، سينا وأمل وغادرت السفينتين الحرية 2 وسينا.

كما تم تداول 2600 طن بضائع، و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للثلاث سفن وهي ايلة، عمان، والحسين.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة SEA WAVE2 على متنها 280 سيارة بوزن 560 طن قادمة من جدة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2280 راكب.



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