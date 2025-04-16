قضايا الدراما والتراث والذكاء الاصطناعي بالعدد الجديد من "مصر المحروسة"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (375) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

في مقال رئيس التحرير تكتب د. هويدا صالح "الذكاء الاصطناعي وما بعد الإنسانية في الرواية"، وتتناول خلاله دور الذكاء الاصطناعي في الواقع، والتغيرات الجذرية التي أحدثها في مجال الأدب، كظهور أشكال جديدة من السرد، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تجارب سردية جديدة عن وعي غير بشري، بل وثورة في عملية الإبداع ذاتها.

وتتنوع أبواب وموضوعات المجلة الثقافية المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ففي باب "تراث شعبي" يكتب الدكتور حسين عبد البصير، "الفاسيلوبيتا: بين التاريخ والرمزية"، ويناقش خلاله تفاصيل هذا التقليد اليوناني الذي يحمل دلالات دينية واجتماعية عميقة، ويُمارس مع بداية كل عام جديد، من خلال إعداد كعكة تُخبأ داخلها عملة معدنية، ويُعتقد أن من يجد العملة سيحظى بالحظ السعيد طوال العام.

وفي باب "مسرح" يستعرض أكرم مصطفى كتاب "النص المسرحي العربي المعاصر.. إضاءات نقدية"، للباحثة صبحة أحمد علقم، والذي تؤكد خلاله على قناعتها بدور المسرح التنويري والطليعي في قيادة المجتمعات نحو الارتقاء بالقيم وصولا إلى المجتمع الحضاري، وذلك من خلال تسليط الضوء على القضايا التي تهم الفنان المسرحي والمثقف العربي.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "سينما" وتكتب فيه سماح ممدوح، عن مسلسل "لام شمسية"، مشيرة إلى أنه بمثابة دراما تكسر الصمت عن مأساة التحرش بالأطفال، من خلال حبكة درامية قوية وشخصيات تعكس معاناة الضحايا، الأمر الذي يسهم في فتح باب النقاش حول دور العائلة والمدرسة والمجتمع في حماية الأطفال.

وفي باب "خواطر وآراء" توضح الكاتبة شيماء عبد الناصر، أهمية الكتابة الذاتية للفرد العادي، وللمبدع بصفة خاصة، وذلك خلال مقالها الأسبوعي "كي تفهم نفسك.. اكتب".

كما تواصل أمل زيادة رحلتها إلى "الكوكب التاني"، بطرح قضايا اجتماعية يومية تناقش فيها القارئ كمحاولة لوضع حلول تساعد على الهروب من مأساوية الواقع.

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