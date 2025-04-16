الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وبطولة كأس عاصمة مصر.

 

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ - الساعة 9 مساءً - قناة beIN SPORTS 2 HD

ريال مدريد ضد أرسنال - الساعة 9 مساءً - قناة beIN SPORTS 1 HD

الدوري الإنجليزي الممتاز

نيوكاسل ضد كريستال بالاس - الساعة 8:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3 

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

كأس عاصمة مصر

سموحة ضد الزمالك - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 1

الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 2

حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة أون سبورت 2 

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - أون سبورت 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا ريال مدريد أرسنال إنتر ميلان بايرن ميونيخ الزمالك بيراميدز

مواد متعلقة

مفاجأة بقائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر

دوري أبطال أوروبا، أشرف حكيمي يكرر إنجاز أسطورة ريال مدريد

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سموحة

آخر استعدادات آرسنال لمواجهة ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا (صور)
ads

الأكثر قراءة

بعد وقوع حالات تسمم، غلق وتشميع 11 فرعا لـ بلبن في الشيخ زايد والجيزة

هنا الزاهد عن علاقتها بأحمد فهمي: كان التوب بالنسبة لي بعد ربنا وحاليا أنا في أسعد فترات حياتي

حافي وخلف قضبان، لحظة احتجاز مدير مدرسة "الربع" بكفر الشيخ للطالب صاحب الأزمة (فيديو)

مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص بملاكي بطريق الإسماعيلية بورسعيد (صور)

أهلي هيرفضوه، عارضة الأزياء الأردنية تفجر مفاجأة عن علاقتها بـ حسام حبيب (فيديو)

رئيس لجنة التظلمات يحدد موعد جلسة حسم أزمة انسحاب الأهلي

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين يهز أمريكا

قطع أذنه وضربه بمفتاح عربية، شقيقة الطالب المعتدى عليه من مدير مدرسة بكفر الشيخ تروي تفاصيل صادمة

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 16 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية