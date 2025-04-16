مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات نارية بدوري أبطال أوروبا
يقام اليوم الأربعاء العديد من المباريات في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وبطولة كأس عاصمة مصر.
دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان ضد بايرن ميونيخ - الساعة 9 مساءً - قناة beIN SPORTS 2 HD
ريال مدريد ضد أرسنال - الساعة 9 مساءً - قناة beIN SPORTS 1 HD
الدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل ضد كريستال بالاس - الساعة 8:30 مساءً - بي إن سبورتس HD3
كأس عاصمة مصر
سموحة ضد الزمالك - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 1
الجونة ضد مودرن سبورت - الساعة 4 مساءً - قناة أون سبورت 2
حرس الحدود ضد بيراميدز - الساعة 7 مساءً - قناة أون سبورت 2
الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري - الساعة 7 مساءً - أون سبورت 1
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