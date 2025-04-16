الأربعاء 16 أبريل 2025
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اقتصاد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

سعر الفراخ البيضاء اليوم
سعر الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 96.2 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 83 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 124.9 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 98 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم
سعر الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 79 جنيهًا.

سعر الفراخ 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا.

سعر الفراخ البيضاء اليوم
سعر الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الدواجن

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

أسعار الوراك والصدور 

  • بلغ سعر صدور دجاج بالعظام طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 165.5 جنيه.
  • بلغ سعر دبوس طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 151 جنيهًا.
  • بلغ سعر البانيه طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 280 جنيهًا.
  • بلغ سعر أوراك دجاج طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 140.5 جنيه.
سعر الفراخ البيضاء اليوم
سعر الفراخ البيضاء اليوم

أسعار الفراخ اليوم

  1. بلغ سعر فرخة كاملة طازجة فرازة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 170 جنيهًا.
  2. بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن 1000 لـ 1100 جرام نحو 170 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 291 جنيهًا.
  4. بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

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