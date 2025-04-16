أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة والكنتالوب وارتفاع الموز

أسعار الفاكهة اليوم، سجل سعر الفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، الموافق 16 أبريل 2025، تباينًا ملحوظًا، في أكبر أسواق الجملة في محافظات القاهرة الكبرى.

أسعار الفاكهة

وتستعرض «فيتو» سعر الفاكهة اليوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025، في سوق العبور للجملة في السطور الآتية:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة

تراوح سعر كيلو برتقال أبو سرة من 17 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر برتقال صيفي من 10 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر اليوسفي من 20 إلى 35 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيمكوات «البرتقال الملكي» من 30 إلى 50 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر عنب مستورد أسود نحو 120 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه.

تراوح سعر كيلو تفاح جولدن من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو التفاح سوري/ لبناني من 40 إلى 80 جنيهًا.

تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

الفاكهة اليوم

تراوح سعر كيلو جوافة من 16 إلى 24 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر الفراولة من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو كنتالوب من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو المانجو مستورد سوداني من 40 إلى 70 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار البطيخ اليوم

تراوح سعر بطيخ وزن 10 كيلوجرامات من 120 جنيهًا إلى 150 جنيها. تراوح سعر بطيخة وزن 8 كيلوجرامات من 72 جنيهًا إلى 96 جنيهًا. تراوح سعر البطيخ وزن 6 كيلوجرامات من 36 إلى 54 جنيهًا. تراوح سعر كيلو خوخ بلدي عريشي من 35 إلى 65 جنيهًا. تراوح سعر كيلو برقوق مستورد من 50 إلى 90 جنيهًا. تراوح سعر كيلو حرنكش من 30 إلى 40 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر بشملة من 10 إلى 30 جنيهًا.

بلغ سعر كمثرى مستوردة نحو 135 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو موز مغربي من 25 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر موز بلدي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار الموز المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر كيلو الموز بيكو من 33 إلى 37 جنيهًا.

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